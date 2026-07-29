지난 28일 티빙 스포츠(TVING SPORTS) 공식 SNS에는 '티빙에 나타난 추노'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상 속 황재균은 어깨까지 기른 머리를 하나로 묶은 채 등장했다. 이를 본 정근우는 "완전 장혁 형님이다"라며 드라마 '추노' 속 장혁을 떠올렸고, 황재균은 "추노"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 이어 "누군가 한 명 때려잡으러 가야 한다"고 농담을 덧붙였다.
정근우가 "머리를 어디까지 기를 거냐"고 묻자 황재균은 "머리가 묶일 때까지 기르고 있다. 머리 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 기를 것"이라며 "댓글이 안 달리면 제가 직접 '머리 잘라라'라고 쓰겠다"고 말해 현장을 폭소케 했다. 그러나 팬들의 시선을 사로잡은 것은 장발보다 한층 수척해진 비주얼이었다. 선수 시절보다 눈에 띄게 살이 빠진 얼굴과 웃을 때 더욱 도드라진 주름이 포착되면서 건강을 걱정하는 반응이 이어졌다.
누리꾼들은 "황재균인 줄 못 알아봤다", "살이 너무 많이 빠졌다", "어디 아픈 건 아니죠?", "예전의 건강한 모습이 더 보기 좋았다" 등의 반응을 보이며 놀라움을 드러냈다. 반면 "청개구리 같은 매력이 있다", "'추노' 콘셉트도 잘 어울린다" 등 유쾌한 반응도 이어졌다.
한편 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 지난해 현역 선수 생활을 마무리한 뒤 SM C&C와 전속계약을 체결했으며, 현재 방송인으로 활동하며 제2의 인생을 이어가고 있다.
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