슬리피가 황보라에게 육아 꿀팁을 전수했다. / 사진=텐아시아DB

슬리피가 황보라에게 육아 꿀팁을 전수했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡쳐

래퍼 슬리피가 육아 꿀팁을 전수했다.지난 28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 공개된 영상에는 슬리피와 황보라가 자녀들을 데리고 키즈카페에 가는 모습이 담겼다. 슬리피는 황보라와 함께 아이들을 돌보며 다양한 육아 노하우를 공유했다.두 아이의 아빠인 슬리피는 "두 달 전에 유튜브를 시작했는데 좋다"며 "어차피 육아를 해야 한다"라고 말했다. 이에 황보라는 공감하며 "내가 유튜브를 좋아하는 이유다"라며 "신랑이 어디 나가는 걸 싫어하는데 '오빠 유튜브 찍어야 하니까 나가자'고 해 억지로라도 나가는 것"이라고 밝혔다.슬리피는 육아 스트레스 해소법으로 드라마를 꼽았다. 그는 "술은 잘 안 먹냐"는 질문에 "예전에 많이 먹었는데 거의 끊었다"라며 "육퇴 후 드라마 보고 자는 편"이라고 털어놨다. 슬리피는 이외에도 다양한 육아 꿀팁을 공유했다. 그는 "어머니들이랑 대화를 많이 한다"며 어린이집 운영 위원회로 활동 중인 깜짝 소식을 전하기도 했다. 황보라는 "우리 신랑도 그렇다"며 공감했다.한편 1984년생 슬리피는 2022년 8살 연하의 회사원 김나현 씨와 결혼, 슬하에 2024년생 딸과 2025년생 아들을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr