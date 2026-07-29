이윤진이 새 보금자리를 공개했다. / 사진=이윤진 SNS

이윤진이 집에 대한 애정을 보여줬다. / 사진=이윤진 SNS

통역사 겸 방송인 이윤진이 아늑한 새 보금자리를 공개했다.이윤진은 지난 28일 자신의 SNS에 "우리 집 침실은 각자의 개성과 취향을 가득 담은 공간이에요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진에는 인테리어를 마친 집안 내부 모습들과 소을, 다을 남매의 일상도 담겼다. 사진 속 집은 회색 톤, 청록색 등으로 꾸며졌다. 모던하면서도 개성 있는 인테리어가 눈길을 끌었다.다른 사진에서 이윤진은 벽지를 직접 붙이고 있다. 집에 대한 애정으로 직접 시공에 나선 열정적인 모습을 보여줬다.이윤진이 선택한 푸른색의 벽지는 수영하는 사람들이 그려져 있어 시원한 휴양지를 떠올리게 한다. 그는 "늘 바다를 그리워하는 제가 매일 밤 휴양지 바닷가에서 헤엄치며 잠이 들어요. 수영복을 입고 자야 하나"라며 설렘을 나타냈다. 그의 센스있는 취향이 묻어나는 인테리어가 보는 재미를 더했다.이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼했지만 2024년 이혼 소식을 알렸다. 이윤진은 이혼 후 발리에서 생활하다가 최근 한국에서 자녀들과 함께 거주할 새 보금자리를 마련했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr