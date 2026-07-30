배우 이선빈이 오랜 시간 함께해 온 매니저와 동행하며 넥서스이엔엠에 새 둥지를 틀었다./사진=텐아시아DB

이광수와 공개 연애 중인 배우 이선빈이 오랜 시간 함께해 온 매니저와 동행하며 넥서스이엔엠에 새 둥지를 틀었다./사진제공=넥서스이엔엠

이광수와 공개 연애 중인 배우 이선빈이 오랜 시간 함께해 온 매니저와 동행하며 넥서스이엔엠에 새 둥지를 틀었다.넥서스이엔엠은 29일 이선빈과의 전속계약 소식을 전하며 "이선빈 배우와 함께하게 되어 무척 기쁘다. 앞으로 그가 배우로서 다양하고 왕성한 활동을 이어갈 수 있도록 매니지먼트사로서 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.이선빈은 영화 '오케이 마담', '미션 파서블', '공기살인', '노이즈'를 비롯해 드라마 '38 사기동대', '크리미널마인드', '스케치', '번외수사', '술꾼도시여자들' 시리즈, '소년시대', '감자연구소', '달까지 가자' 등에 출연하며 스크린과 브라운관을 넘나드는 활동을 이어왔다. 안정적이면서도 생동감 있는 연기로 다양한 캐릭터를 소화하며 꾸준한 사랑을 받아왔다.최근 차기작 영화 '감옥의 맛' 주연 출연을 확정한 이선빈은 새 소속사와의 동행 소식까지 알리며 새로운 행보를 시작한다. 오랜 기간 호흡을 맞춘 매니저와 함께 새 출발에 나선 만큼 앞으로의 활동에도 관심이 쏠린다.이선빈이 합류한 넥서스이엔엠에는 송지효, 수애, 정유진, 이호원, 오경화, 박정화, 황인식 등이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr