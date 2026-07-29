이효리가 '발전 커플' 사연에 경악했다./사진제공=JTBC

남친의 허락을 맡고 외도했다는 사연이 공개됐다../사진제공=JTBC

'발전 커플' 여친이 남친을 허락을 맡고 외도했다며 당당한 모습을 보였다.지난 28일 방송된 JTBC 예능 ‘연애전쟁’에서는 4년차 발전 커플(발기부전 커플)이 등장했다.이날 두 사람은 모든 것이 잘 맞지만, 딱 한가지가 맞지 않는다고 밝혔다. 여친은 성적인 스킨십을 중요하게 생각하는 반면, 남친은 성욕이 별로 없었던 것. 특히 남친은 발기부전 치료제까지 먹고 있었다. 그는 “먹으면 바로 효과가 나오는 게 아니다. 먹고 나서 3~4시간이 지나야 한다. 먹어도 안 되는 경우가 있고 컨디션에 따라 다르다”고 털어놨다.병원을 찾은 남친은 지금의 여친을 만나기 전에는 큰 문제가 없었다고 설명했다. 이에 의사는 여친과의 관계 후 핀잔이나 타박을 들었냐고 물었고, 남친은 그렇다고 답했다. 특히 여친의 계속되는 성관계 압박에 심리적으로 부담을 느낀다고도 고백했다. 그는 “저를 좀 다독여주길 바라는데 제가 압박을 받다보니까 더 못하게 되는 것 같다”고 말했다. 의사 역시 압박과 핀잔 등이 트라우마가 됐을 수 있다며 남친의 발기부전이 신체적 문제가 아닌 정신적 문제라고 진단했다.충격적인 사건은 여기서 끝이 아니었다. 여친은 남친이 성욕을 해결해주지 못하자 남친의 지인과 2달간 외도를 했다고 밝혔다. 그러나 여친은 "남친이 자신이 해결해주지 못하니 밖에서 해결하고 오라고 허락했다"며 당당한 모습을 보였다. 남친은 "밖에서 해결하고 오라고 한 적은 있지만 내가 아는 사람을 이야기한 건 아니었다"고 말했다.여친은 외도한 남성에게도 연인이 있었다며 "그 사람이 나를 속였다"고 분노해 MC들을 경악하게 만들었다. 그러면서 여친은 남친에게 "그 사람과 결혼하고 싶었다. 너무 잘 맞았다"고 당당하게 말했고, 외도 남성과 헤어지고 우울증도 심각해졌다고 말했다.결국 서장훈은 "말 같지도 않은 소리를 하고 있다"며 "이건 '이혼숙려캠프'에도 못 나온다. 둘 다 사랑이 아니다"고 일침했다. 이효리도 "해괴망측하다"고 탄식했다. 결국 두 사람은 최종 선택에서 여친이 이별을 선택했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr