이상이가 '상남자'에 출연한다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이상이가 디즈니+ '상남자'에 출연한다.이상이는 '상남자'에서 한성전자 영업팀 사원 권세중 역을 맡았다. 권세중은 한유현(박정민 분)의 입사 동기이자, 현재의 유현에게 지울 수 없는 상처와 후회를 남기며 극의 몰입감을 더하는 인물이다.'상남자'는 오로지 성공만을 좇아 대기업 CEO 자리에 올랐지만, 하루아침에 모든 것을 잃은 한 남자가 20년 전 신입사원으로 회귀해 인생을 다시 개척해 나가는 오피스 회귀물이다. 김태궁 작가의 동명 웹소설을 웹툰화한 '상남자'가 원작이다. '조명가게'로 데뷔한 김희원 감독의 두 번째 작품이다.오는 31일 첫 방송되는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 확실의 '킹피셔' 추적자 이동진 형사 역을 맡아 안방극장에 복귀하는 이상이는 올해 여러 작품에 출연하며 열일 행보를 이어가고 있다.티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서는 4중대장 황석호 역으로 특별 출연의 새 역사를 썼다. 넷플릭스 시리즈 '사냥개들2'에서는 홍우진 역을 맡아 맨손 액션을 선보였고, tvN '보검 매직컬'로는 인간적인 매력을 뽐내며 시즌2 확정에 기여했다.이에 이상이가 '상남자'를 통해서는 어떤 활약을 보여줄지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr