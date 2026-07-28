이창훈이 송혜교와의 과거 열애설을 언급했다. / 사진=MBN 방송 영상캡처

이창훈이 송혜교와의 과거 열애설을 언급했다. / 사진=MBN 방송 영상캡처

배우 이창훈이 송혜교가 여고생이었던 시절, 열애설이 났던 사연을 털어놨다.26일 방송된 MBN 예능 '당신이 아픈 사이'에는 이창훈이 출연했다.이창훈은 왕성하게 활동했던 과거를 떠올리며 "여배우들이 저한테 못 오게 매니저들이 막았다"고 밝혀 당시 인기를 실감케 했다. 이어 "'엄마의 바다'를 했을 때 상대 역이 고소영 씨였다. 'M'의 심은하 씨, 그 이후에 김희선 씨, 이영애 씨"와 연기 호흡을 맞췄다고 했다.공개된 과거 사진에는 이창훈과 송혜교가 다정하게 어깨동무하고있는 모습이 담겼다. 이외에도 '원조 미남 배우'로 꼽혔을 만큼 훤칠했던 이창훈의 비주얼도 눈길을 끌었다.이창훈은 "그 중에서 '순풍산부인과' 할 때 송혜교 씨와의 소문이 많았다"며 과거 송혜교와의 스캔들에 대한 진실을 털어놨다. 그는 "혜교가 그때 어렸다. 우는 신이 있어서 차 안에서 연습하고 있었다. 혜교가 울길래 다독여주는 걸 보고 둘이 사귄다고 와전돼서 스캔들도 나고 그랬다"고 전했다.이창훈은 "그때부터 여배우들 사이에도 소문 나고 매니저들 사이에서도 소문 났다. '이창훈만 조심하면 된다'고 그러더라"며 웃었다. 이창훈은 드라마만 35개 정도 찍었는데, 그 중에 멜로가 30여 편은 된다고. 그는 "스캔들만 30번 났다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 그 중에 진짜 연애는 없었을까. 이창훈은 "최초로 하나 이야기하겠다"며 "30개 중에 2개 정도는 진짜"라고 고백했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr