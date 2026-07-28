종영을 앞둔 '위대한 가이드3'에서 김대호가 예상치 못한 발언으로 현장을 술렁이게 한다./사진제공=MBC에브리원

종영을 앞둔 '위대한 가이드3'에서 김대호가 예상치 못한 발언으로 현장을 술렁이게 한다./사진제공=MBC에브리원

종영을 앞둔 '위대한 가이드3'에서 김대호가 예상치 못한 발언으로 현장을 술렁이게 한다. '위대한 가이드3'는 지난달 9일 0.7% 시청률로 출발했으며, 최신 회차인 7회는 1.0%를 기록했다.28일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 활화산 에르타알레 탐험을 마친 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 에티오피아 다나킬 사막 화산 베이스캠프에서 마지막 밤을 보내는 모습이 공개된다. 극한의 여정을 마무리한 이들 사이에 예상치 못한 갈등이 벌어진다.사형제는 활화산 아래 마련된 베이스캠프에 도착하자마자 충격에 빠진다. 간이침대만 놓인 숙소에 이어 사방이 훤히 뚫린 야외 화장실까지 마주하자 모두 말을 잇지 못한다. 특히 박명수는 믿기 어려운 풍경에 현지 가이드 로라의 멱살을 붙잡고 "조크? 리얼리?"를 외쳐 웃음을 자아낸다.우여곡절 끝에 맞이한 마지막 저녁 식사에서는 잠시 고된 여정을 잊고 특별한 분위기를 만끽한다. 박명수가 직접 끓인 라면은 모두의 감탄을 자아내며 "인생 라면"이라는 극찬받는다.하지만 평화는 오래가지 않는다. 식사를 준비하던 중 최다니엘과 박명수는 사소한 의견 차이로 티격태격하고, 이무진까지 합류하면서 분위기는 급격히 달아오른다. 급기야 "여기가 지옥이다"라는 말까지 나오며 마지막 밤은 한 치 앞을 예측할 수 없는 상황으로 흘러간다.설상가상 김대호의 예상치 못한 행동에 최다니엘은 "왜 그래요. 형 진짜?"라며 답답함을 토로하고, 김대호는 "한 대 치겠다"라고 받아쳐 현장을 초토화한다. 에티오피아에서의 마지막 밤, 사형제 사이에 어떤 일이 벌어진 것일지 관심이 쏠린다.에티오피아 여정의 마지막 이야기는 28일 오후 9시 30분 방송되는 '위대한 가이드3'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr