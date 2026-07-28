이창훈이 전성기 시절 수입에 대해 언급했다. / 사진=MBN 방송 영상 캡처

이창훈이 전성기 시절 수입에 대해 언급했다. / 사진=MBN 방송 영상 캡처

배우 이창훈이 전성기 시절 수표로 수천만원대 출연료를 받고 지갑에 1억 5000만 원가량 들고 다녔다고 밝혔다.26일 방송된 MBN '당신이 아픈 사이'에는 배우 이창훈이 출연했다.이창훈은 과거 '강남 큰손'으로 불리기도 했다고. 이에 이창훈은 오히려 "당시에 슈퍼카를 두 명이 저와 윤정수였다"며 패널 윤정수를 가리켰다.이창훈이 과거 고급 슈퍼카를 몰 만큼 돈을 벌었던 건 KBS 전속 배우로 이적하면서 출연료를 선지급받았기 때문이라고 밝혔다. 그는 "KBS 전속으로 오면서 11년 동안 100회 계약을 했다. 저는 선불로 돈을 다 받았다. 100회 출연료를 다 줄 때도 있었다"고 밝혔다. 이어 "광고를 찍으면 지금은 통장으로 이체하는데, 그때는 거기서 바로 수표로 줬다. 기억 나는 게 수표가 30년 전에 7800만 원이었다"고 전해 놀라움을 자아냈다.당시 너무 바빴던 이창훈은 "일을 많이 하다 보니 은행 갈 시간도 없었다"고. 이에 "지갑에 보통 1억 5000만 원 정도 갖고 다녔다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr