그룹 누에라 / 사진제공=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 미니 4집 '.exe'(이엑스이) 발매 기념 쇼케이스를 열고 컴백 활동을 시작했다.누에라는 지난 27일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 쇼케이스를 개최했다. 이날 수록곡 'LOCKED IN'(락트 인)으로 무대를 시작한 뒤 미니 3집 타이틀곡 'POP IT LIKE'(팝 잇 라이크)와 수록곡 'A-LIST'(에이리스트), 'Silhouette'(실루엣)를 선보였다. 이어 신보 타이틀곡 '.exe'와 수록곡 'LIFE IN COLOR'(라이프 인 컬러) 무대를 처음 공개했다.멤버들은 공연 중 앨범 준비 과정과 녹음 비하인드를 소개했다. 이번 앨범에 대해서는 고백을 시작으로 사랑에 빠져드는 과정을 담은 작품이라고 설명했다.타이틀곡 '.exe'는 베이스와 하이퍼 신스 사운드, 변칙적인 비트 드롭을 기반으로 한 곡이다.누에라는 이번 쇼케이스를 시작으로 미니 4집 '.exe' 활동에 돌입한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr