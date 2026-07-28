방송인 전현무, 오상진, 한석준이 출연 중인 tvN SHOW 예능 '프리한 19'가 10년 만에 종영했다./ 사진=오상진 SNS

방송인 전현무, 오상진, 한석준이 출연 중인 tvN SHOW 예능 '프리한 19'가 10년 만에 종영했다./ 사진=오상진 SNS

방송인 전현무, 오상진, 한석준이 출연 중인 tvN SHOW 예능 '프리한 19'가 10년 만에 종영했다.오상진은 28일 자신의 SNS에 "10년. 그동안 감사했습니다!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 '프리한 19' 제작진과 출연진이 마지막 방송을 기념해 단체 사진을 촬영하는 모습이 담겼다. 오랜 시간 함께 호흡을 맞춘 제작진과 출연진은 환한 미소를 지으면서도 종영의 아쉬움을 감추지 못했다.또 다른 사진에서는 전현무, 한석준과 함께 마지막 녹화를 진행하는 모습도 공개됐다. 세 사람은 10년간 프로그램을 이끌어온 만큼 마지막까지 변함없는 호흡을 자랑했다. 이어진 종방연에서는 밝은 미소로 잔을 맞대며 긴 시간을 함께한 추억을 되새겼다.게시물을 본 한석준은 "네 덕분에 즐거웠어. 10년 동안 널 자주 만나고 너와 많은 이야기를 한 게 내겐 행복이었다. 고마워. 다른 프로그램에서 또 만나자"라고 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.'프리한 19'는 이날 방송된 530회를 끝으로 10년의 여정을 마무리했다. 최종회에서는 '특집! 휴가 선물 대잔치 19'를 주제로 세계 각국의 여행 쇼핑 아이템을 소개하며 유종의 미를 거뒀다.지난 2016년 5월 첫 방송을 시작한 '프리한 19'는 정치·사회 이슈부터 여행, 먹거리, 생활 정보까지 다양한 분야를 아우르는 순위 콘텐츠로 꾸준한 사랑을 받았다. 10년 동안 총 530회 방송을 이어가며 1만 개가 넘는 다양한 이야기를 소개한 장수 프로그램으로 자리매김했다.마지막 방송을 앞두고 제작진은 10년 동안 프로그램을 이끈 전현무, 오상진, 한석준에게 특별한 선물을 전달하며 감사의 마음을 전했다. 오상진 역시 "10년. 그동안 감사했습니다"라는 짧지만 진심 어린 인사로 오랜 여정의 마침표를 찍었다.한편 오상진은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺은 김소영과 2017년 결혼했으며, 슬하에 1녀 1남을 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr