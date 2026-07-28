개그우먼 조혜련이 딸의 근황을 전했다. / 사진='이성미의못간다' 유튜브 영상 캡처

개그우먼 조혜련이 이성미와 함께 다양한 이야기를 나눴다. / 사진='이성미의못간다' 유튜브 영상 캡처

개그우먼 조혜련이 명문고를 자퇴한 뒤 스스로의 힘으로 대학에 진학한 딸의 근황을 전했다.지난 27일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에는 '술과 담배로도 채워지지 않던 마음, 조혜련이 찾은 진짜 행복'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로 출연한 조혜련은 MC 이성미와 다양한 이야기를 나눴다.이성미가 딸 윤아 양의 근황을 묻자, 조혜련은 "알다시피 윤아는 한국에서 명문고를 다니다가 자퇴했다"며 "어느 날 경쟁에서 자기가 허덕이고 사는 게 너무 힘들고 이렇게 사는 삶이 과연 행복한가라는 고민을 털어놓더라"고 당시를 떠올렸다. 이어 그는 "나도 당시에는 너무 힘들었다"면서도 딸의 선택을 존중해 자퇴를 허락했다고 전했다. 이후 윤아 양은 미국에 있는 국제학교로 떠났다고.코로나19 여파로 1년 만에 귀국한 윤아는 이전과는 달라진 모습을 보였다. 조혜련은 "한국에 오더니 걔가 갑자기 애가 바뀐 거다. 내가 그냥 스스로 돈을 벌겠다고 하더라"며 미국에서 만난 독립적인 학생들의 영향을 받았다고 설명했다. 이어 "편의점에서 맥주 상자를 나르는 아르바이트를 하는 등 직접 생활비를 벌기 시작했다"고 덧붙였다.자립은 대학 진학 이후에도 이어졌다. 편입 시험을 통해 대학교에 합격한 윤아 양은 현재 부모의 도움 없이 생활하고 있다. 조혜련은 "힘들게 학교 앞에서 자취 생활을 하면서 자기가 과외도 하고 하면서 스스로가 돈을 번다"며 "엄마하고 아빠하고 좀 떨어진 삶을 살고 있다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr