그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김지웅이 연기 일정으로 일부 그룹 활동에 불참한다.
소속사 네스트매니지먼트는 28일 "김지웅은 현재 작품 활동과 제로베이스원 활동을 병행하며 팬들과 만나기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.
이어 "그동안 연기와 그룹 활동을 병행할 수 있도록 일정을 조율해왔지만, 이미 확정된 연기 스케줄과 겹치면서 일부 그룹 활동에 참여하지 못하는 상황이 발생했다"며 "당분간 일부 제로베이스원 일정 참여에 변동이 있을 예정이며, 같은 이유로 향후에도 비슷한 상황이 발생할 수 있다"고 설명했다.
소속사는 "팬들에게 실망스러운 소식을 전하게 돼 죄송하다"며 "김지웅이 연기와 그룹 활동 모두에서 책임을 다하고 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.
공지 이후 제로베이스원은 오는 8월 9일 열리는 'SBS 가요대전 Summer'에 김지웅이 불참한다고 안내했다. 팬클럽석 공지에 따르면 이날 무대는 나머지 4명의 멤버가 함께할 예정이다.
이번 공지는 팀 탈퇴나 장기 공백을 의미하는 것은 아니다. 소속사는 이미 확정된 연기 일정으로 인해 일부 그룹 활동 참여가 조정되는 것이라고 설명했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
소속사 네스트매니지먼트는 28일 "김지웅은 현재 작품 활동과 제로베이스원 활동을 병행하며 팬들과 만나기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.
이어 "그동안 연기와 그룹 활동을 병행할 수 있도록 일정을 조율해왔지만, 이미 확정된 연기 스케줄과 겹치면서 일부 그룹 활동에 참여하지 못하는 상황이 발생했다"며 "당분간 일부 제로베이스원 일정 참여에 변동이 있을 예정이며, 같은 이유로 향후에도 비슷한 상황이 발생할 수 있다"고 설명했다.
소속사는 "팬들에게 실망스러운 소식을 전하게 돼 죄송하다"며 "김지웅이 연기와 그룹 활동 모두에서 책임을 다하고 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.
공지 이후 제로베이스원은 오는 8월 9일 열리는 'SBS 가요대전 Summer'에 김지웅이 불참한다고 안내했다. 팬클럽석 공지에 따르면 이날 무대는 나머지 4명의 멤버가 함께할 예정이다.
이번 공지는 팀 탈퇴나 장기 공백을 의미하는 것은 아니다. 소속사는 이미 확정된 연기 일정으로 인해 일부 그룹 활동 참여가 조정되는 것이라고 설명했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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