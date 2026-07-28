그룹 제로베이스원의 김지웅 / 사진=텐아시아DB

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김지웅이 연기 일정으로 일부 그룹 활동에 불참한다.소속사 네스트매니지먼트는 28일 "김지웅은 현재 작품 활동과 제로베이스원 활동을 병행하며 팬들과 만나기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.이어 "그동안 연기와 그룹 활동을 병행할 수 있도록 일정을 조율해왔지만, 이미 확정된 연기 스케줄과 겹치면서 일부 그룹 활동에 참여하지 못하는 상황이 발생했다"며 "당분간 일부 제로베이스원 일정 참여에 변동이 있을 예정이며, 같은 이유로 향후에도 비슷한 상황이 발생할 수 있다"고 설명했다.소속사는 "팬들에게 실망스러운 소식을 전하게 돼 죄송하다"며 "김지웅이 연기와 그룹 활동 모두에서 책임을 다하고 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.공지 이후 제로베이스원은 오는 8월 9일 열리는 'SBS 가요대전 Summer'에 김지웅이 불참한다고 안내했다. 팬클럽석 공지에 따르면 이날 무대는 나머지 4명의 멤버가 함께할 예정이다.이번 공지는 팀 탈퇴나 장기 공백을 의미하는 것은 아니다. 소속사는 이미 확정된 연기 일정으로 인해 일부 그룹 활동 참여가 조정되는 것이라고 설명했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr