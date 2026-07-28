미자, 이웃 때문에 또 고통받아…인테리어 공사만 몇 번째

방송인 미자가 층간소음으로 인한 고충을 털어놨다.미자는 최근 자신의 SNS를 통해 "또 인테리어 공사 시작. 살려주…."라는 짧은 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 집 안 천장을 비춘 모습이 담겼다. 별다른 장면은 없지만, 미자는 이른 시간부터 시작된 인테리어 공사 소음에 지친 심경을 짧은 한마디로 전했다.특히 "또"라는 표현에서 최근까지도 반복적으로 공사 소음을 겪고 있는 상황이 고스란히 드러났다. 이어 "살려주"라는 호소 섞인 문구로 층간소음과 공사 소음에 대한 스트레스를 유쾌하면서도 현실감 있게 표현했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr