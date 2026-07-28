방송인 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼했다. / 사진=텐아시아 DB

개그맨 문천식이 선혜윤 PD를 짝사랑했었다고 고백했다. / 사진='짠한형 신동엽' 유튜브 영상 캡처

개그맨 문천식이 신동엽의 아내 선혜윤 PD를 짝사랑했었다고 고백했다.지난 27일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '정선희 문천식 [짠한형 EP.155] 레전드 현실 남매 모먼트'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 정선희와 문천식은 게스트로 출연해 MC 신동엽과 다양한 이야기를 나눴다.문천식은 대화를 나누던 중 "사실 선혜윤 PD를 짝사랑했었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 "당시 MBC PD 중에 제일 예쁜 분이었다. 형수가 유명했다"고 당시를 떠올렸다. 이에 정선희는 "맞다. 배우 장만옥을 닮았었다"고 공감했다.이를 들은 신동엽은 "그 당시 MBC 여자 PD가 몇 명 없었다"고 말했고, 이어 문천식에게 "그때 코미디 프로그램 하지 않았냐"고 물었다. 문천식은 "맞다. 당시 선혜윤 PD가 조연출이었고 나는 신인이었다"고 답했다.신동엽은 2006년 MBC PD 선혜윤과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr