김혜수와 조여정이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

김혜수가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

조여정이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

28일 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회가 열렸다. / 사진=윤지인 기자

배우 김혜수와 조여정이 드라마 '장희빈' 이후 23년 만에 재회했다. '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 다시 호흡을 맞춘 두 배우는 서로를 향한 신뢰를 보여주며 작품에 대한 기대감을 높였다. 23년 만에 어깨를 나란히 한 두 배우가 예측 불가한 전개 속에서 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 쏠린다.28일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철, 이창희 감독이 참석했다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 다룬 블랙 코미디다.김혜수는 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 경희 역을 맡아 김지훈과 부부 호흡을 맞춘다. 캐릭터에 대해 김혜수는 "더 큰 성공을 갈망하는 인물이다. 인플루언서라는 화려한 외피를 입고 있지만, 그 바탕에는 가정을 지켜야 하는 책임감이 있다. 경희를 통해 성공이라는 이면에 가려진 인간의 민낯을 볼 수 있을 것"이라고 말했다.작품을 위해 들인 노력에 대해서도 들려줬다. 김혜수는 "경희를 연기하기 위해 인플루언서들, 셀럽들을 많이 찾아봤다"라며 "특히 의상은 직접 제작해 입었다. 스태프들이 열심히 즐겁게 일해줘서 경희의 외피가 잘 나온 것 같다"고 설명했다.이번 작품을 통해 김혜수는 약 23년 만에 조여정과 재회했다. 두 사람은 2003년 방영된 KBS2 사극 '장희빈'에서 호흡을 맞춘 바 있다. 김혜수는 "둘 다 어릴 때, 정말 미완의 배우일 때 만났다. 성장한 조여정 씨와 조우할 수 있었던 건 이 작품을 하는 큰 기쁨 중 하나였다"라며 웃었다.그러면서 "작품을 보면 조여정이 연기한 수정이란 인물이 얼마나 입체적이고 화면을 압도하는지 느끼실 수 있을 것"이라며 "조여정의 연기를 보는 게 기뻤다. 모든 추억이 소중했고, 정말 귀한 기회였다. 좋은 배우와 좋은 작품으로 조우했기에 그런 의미에서도 이 작품은 내게 특별하다"고 덧붙였다.우아하고 고상한 피부과 원장 수정으로 분하는 조여정 역시 김혜수에 대한 애정을 보여줬다. 그는 "이 작품을 선택한 이유 중 하나가 혜수 언니와 함께할 수 있다는 점이었다. 작품에서 다시 만날 기회가 쉽지 않은데, 언니와 함께하면 정말 재미있는 작품을 만들 수 있겠다고 생각했다"고 털어놨다.작품을 선택한 이유로 대본을 꼽기도 했다. 조여정은 "대본을 읽으면서 마치 볼링 경기를 보는 듯한 느낌을 받았다. 공을 던지면 끝까지 굴러가듯 이야기가 쉼 없이 흘러가는 속도감과 전개 방식이 흥미로워 참여하고 싶었다"고 설명했다.이어 그는 "수정은 이혼 소송 중으로 아이를 통해 남편과 소통하는 인물이라 늘 신경이 곤두서 있고 삶 자체가 불안한 인물"이라며 "불륜보다 더 큰 사건을 겪으면서 교양과 우아함을 벗어던지고 불완전한 인간의 모습을 보여준다. 예측 불가한 전개가 쉴 새 없이 이어지니 꼭 시청해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.연출을 맡은 이창희 감독은 작품을 선택한 이유에 대해 "내 작품을 돌아보면 늘 누군가 죽으며 이야기가 시작한다. 이번 작품도 크게 다르지는 않지만 '불륜이 문제가 아닙니다'라는 제목이 흥미로웠다"고 말했다. 이어 그는 "항상 어떻게 하면 더 재미있게 만들 수 있을지 고민하는데, 그런 갈증을 해소해 줄 대본이었다. 대본을 받고 자신감이 생겼다"고 덧붙였다.좋은 배우들과 함께할 수 있어 행복했다고. 이 감독은 "즉흥 연기가 많았는데, 특히 네 배우가 함께하는 장면에서 대본 이상의 시너지가 나왔다. 비어 있던 부분들이 채워지고 대본에 없던 대사까지 더해지면서 연출자로서 예상했던 것보다 훨씬 좋은 결과물이 나왔다"라며 웃었다.이 감독은 연출 과정에서 가장 중요하게 생각한 요소로 '균형'을 꼽았다. 그는 "작게는 인물 간의 밸런스, 크게는 작품 전체의 밸런스를 가장 신경 썼다"라며 "'불륜이 문제가 아니라면 무엇이 문제인가'에 대한 답을 찾아갈 수 있도록 연출과 각색 과정에도 많은 공을 들였다"고 설명했다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 오는 31일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr