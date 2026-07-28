신지가 남편과 힐링 데이트를 즐겼다. / 사진=신지 SNS

가수 신지가 앙상해진 모습으로 걱정을 자아낸 가운데, 남편과 함께 몸과 마음을 돌보는 시간을 가졌다. 그러나 여전히 마른 몸매가 안쓰러움을 자아냈다.신지는 28일 자신의 SNS에 "남편이랑 헤어스파&전신 마사지로 힐링 데이트. 너무 좋았잖아"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신지는 화이트 슬리브리스 상의에 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 관리숍을 찾은 모습이다. 산뜻하게 웃으며 케어 후 만족감을 표하고 있다. 민소매 사이로 드러난 가녀린 팔과 쇄골 라인, 다소 수척한 얼굴이 눈길을 끈다.키 164cm인 신지는 몸무게가 42kg대까지 빠졌다고 밝혀 팬들의 걱정을 자아낸 바 있다. 인바디 측정에서는 근육량이 지나치게 부족해 '측정 불가' 판정을 받기도 했다. 한의사는 "실제 나이는 40대지만 몸 상태는 거의 50대 수준"이라고 설명했다. 뿐만 아니라 "개구장애가 있다. 턱관절에 문제가 있으면 자율신경이 불안정해질 수밖에 없다"고 진단하기도 했다.신지는 1998년 코요태로 데뷔했다. 2026년 5월 가수 문원과 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr