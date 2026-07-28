아스트로 MJ가 데뷔 10년 만에 첫 솔로 싱글 앨범을 발표한다. 솔로 활동에 나선 이후 처음 선보이는 피지컬 음반이다.
소속사 판타지오에 따르면 MJ(엠제이)는 다음 달 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 싱글 앨범을 발매한다.
지난 27일 공식 SNS에는 휴대전화 메신저 화면을 콘셉트로 한 스케줄러 이미지가 게재됐다. 'MJ Talk' 형식으로 구성된 이미지에는 트레일러 프리뷰를 시작으로 타이포 포스터, 캐릭터 포스터, 앨범 프리뷰, 콘셉트 트레일러, 트랙리스트, 두 가지 버전의 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저까지 공개 일정이 담겼다. MJ는 2021년 디지털 싱글 'Happy Virus'(해피 바이러스)로 솔로 활동을 시작했다. 지난해에는 크리스마스 싱글 '12시 25분 (CLOCK)'을 공개했고, 아스트로 멤버 진진과 유닛 주니지니(ZOONIZINI)를 결성하고 첫 미니앨범 'DICE'를 발매하는 등 활동을 이어왔다. MJ가 솔로 가수로서 실물 앨범을 정식 출시하는 것은 이번이 처음이다.
한편 MJ는 오는 8월 1일 서울 성수아트홀에서 첫 단독 팬미팅 'The Hangout'을 개최하고 오후 2시와 오후 6시 두 차례 공연으로 팬들과 만난다. 첫 싱글 앨범명과 수록곡 등 세부 정보는 추후 공개될 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
소속사 판타지오에 따르면 MJ(엠제이)는 다음 달 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 싱글 앨범을 발매한다.
지난 27일 공식 SNS에는 휴대전화 메신저 화면을 콘셉트로 한 스케줄러 이미지가 게재됐다. 'MJ Talk' 형식으로 구성된 이미지에는 트레일러 프리뷰를 시작으로 타이포 포스터, 캐릭터 포스터, 앨범 프리뷰, 콘셉트 트레일러, 트랙리스트, 두 가지 버전의 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저까지 공개 일정이 담겼다. MJ는 2021년 디지털 싱글 'Happy Virus'(해피 바이러스)로 솔로 활동을 시작했다. 지난해에는 크리스마스 싱글 '12시 25분 (CLOCK)'을 공개했고, 아스트로 멤버 진진과 유닛 주니지니(ZOONIZINI)를 결성하고 첫 미니앨범 'DICE'를 발매하는 등 활동을 이어왔다. MJ가 솔로 가수로서 실물 앨범을 정식 출시하는 것은 이번이 처음이다.
한편 MJ는 오는 8월 1일 서울 성수아트홀에서 첫 단독 팬미팅 'The Hangout'을 개최하고 오후 2시와 오후 6시 두 차례 공연으로 팬들과 만난다. 첫 싱글 앨범명과 수록곡 등 세부 정보는 추후 공개될 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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