화사/ 사진=텐아시아 DB

가수 화사가 싸이 흠뻑쇼에서 무릎 부상을 입은 채 무대를 마쳐 팬들의 안타까움을 자아냈다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 지난 25일 강원도 원주에서 열린 '싸이 흠뻑쇼' 공연 후기와 현장 영상이 올라왔다. 영상에 따르면 화사는 'Maria'(마리아)와 'Chili'(칠리) 등 무대를 치르던 중 돌출무대로 이동해 무릎을 바닥에 대는 안무를 소화했다. 이 과정에서 피부가 쓸려 피가 흐르는 상황이 발생했지만, 화사는 무대를 멈추지 않고 준비된 곡을 모두 선보였다.공연을 관람한 이들은 온라인에 후기를 올리며 당시 상황을 전했다. 팬들은 "화사 무릎 지켜달라", "속상하다", "무릎 다 까졌는데도 열심히 하더라", "괜히 프로가 아니다" 등의 걱정 섞인 반응을 보였다.앞서 화사는 지난달 경기도 의정부시에서 열린 '싸이 흠뻑쇼'에서도 무릎을 다쳤다.한편, 화사가 속한 그룹 마마무는 최근 3년 8개월 만에 완전체 스페셜 싱글 '4WARD'를 발표했다. 현재 마카오를 시작으로 싱가포르, 마닐라, 미주 지역, 자카르타, 멜버른, 시드니, 홍콩, 쿠알라룸푸르 등에서 월드투어를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr