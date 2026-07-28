있지 유나, 책 아니고 메뉴판이에요…식당서 공부하는줄 알았네
있지(ITZY) 유나가 식당에서도 화보 같은 비주얼을 자랑했다.

유나는 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 유나는 식당에 앉아 초록색 메뉴판을 펼쳐 들고 진지한 표정으로 바라보고 있다. 마치 메뉴를 신중하게 고르는 듯한 모습이지만, 카메라를 의식한 자연스러운 연출이 더해져 한 편의 화보 같은 분위기를 완성했다.

특히 메뉴판에 시선을 고정한 채 다양한 각도로 포즈를 취하는 모습은 실제 메뉴를 고르는 것보다 사진 촬영에 집중한 듯한 느낌을 자아내 웃음을 안겼다. 일상적인 식당 풍경마저 감성적인 컷으로 만들어내는 유나의 남다른 표현력이 눈길을 끌었다.
있지 유나, 책 아니고 메뉴판이에요…식당서 공부하는줄 알았네
화이트 컬러 플라워 패턴 상의와 긴 생머리 스타일링은 청순한 매력을 배가했다. 작은 얼굴과 또렷한 이목구비, 맑은 피부가 어우러지며 '인형 비주얼'이라는 수식어를 다시 한번 입증했다.

팬들은 "메뉴판도 화보 소품이 됐다", "연기하는 것 같아서 귀엽다", "식당에서도 화보를 찍네", "이렇게 예쁜 손님이면 시선이 갈 수밖에 없다" 등의 반응을 보였다.

한편 있지는 최근 세 번째 월드투어를 성공적으로 이어온 데 이어 오는 8월 8~9일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 다섯 번째 팬미팅 '있지 믿지, 날자! ALL IN, MIDZY'를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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