하지원이 영화 '비광'에 출연한다. / 사진제공=플레이그램

하지원이 영화 '비광'에 출연한다. / 사진제공=플레이그램

영화 '비광'(감독 이지원)이 하지원의 캐릭터 스틸과 함께 스크린 복귀를 예고했다. 하지원은 톱스타에서 한순간에 추락한 생계형 연예인 남미 역을 맡아 류승룡과 호흡을 맞춘다.'비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡 분)와 남미(하지원 분)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아 분)로 인해 파경을 맞은 뒤, 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 마지막 남은 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 이야기를 그린 가족 드라마다.하지원은 톱스타였지만 중구의 딸 동주의 등장으로 삶이 송두리째 바뀐 남미를 연기한다. 과거의 남미는 타고난 매력과 오랜 활동으로 정상의 자리를 지켜온 스타였지만, 파경 이후에는 업계에서 살아남기 위해 어떤 일이든 마다하지 않는 생계형 연예인으로 살아가는 인물이다.같은 인물이지만 극과 극으로 달라진 삶을 살아가는 남미의 변화는 작품의 주요 관전 포인트다. 하지원은 화려한 과거와 절망적인 현재를 오가는 감정선을 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 높일 예정이다.특히 가정이 무너지고 명예까지 잃으며 회복하기 어려운 절망에 빠진 남미의 심리 변화를 밀도 있게 표현한다. 가장 믿었던 남편 중구에게 숨겨진 딸 동주가 나타나면서 흔들리는 감정과 혼란, 불안감을 섬세하게 담아내며 극을 이끌어간다.함께 공개된 스틸에는 절망한 표정을 한 남미의 모습이 담겼다. 겉모습은 화려하게 꾸몄지만 눈동자는 공허하다. 휴대전화를 움켜쥐고 굳은 표정을 짓고 있는 그의 모습에서 묘한 긴장감과 불안감이 느껴진다.또 다른 스틸에서는 충격을 받은 듯 멍하니 허공을 바라보는 남미의 모습이 시선을 사로잡는다. 흔들리는 눈빛과 굳게 다문 입술에서는 배신감, 상실감 등 복잡한 심리가 전해진다.하지원은 영화 '해운대', '내 사랑 내 곁에', '담보'와 드라마 '다모', '발리에서 생긴 일', '황진이', '시크릿 가든', '커튼콜', '클라이맥스' 등 다양한 작품에 출연했다. 최근에는 드라마를 비롯해 음악방송과 유튜브 등 활동 영역을 넓혀온 가운데, '비광'으로 또 다른 모습을 보여줄 예정이다.'비광'은 영화 '미쓰백'을 연출한 이지원 감독의 신작으로, 류승룡, 하지원, 김시아, 김해숙, 김선영, 김영민 등이 출연한다. 9월 2일 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr