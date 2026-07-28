방탄소년단 정국 / 사진=텐아시아 DB, 정국 SNS

그룹 방탄소년단 정국이 영화 호프와 관련해 긍정적인 후기를 남겼다.정국은 지난 27일 자신의 SNS에 "호프 재밌다"라는 내용의 글을 올렸다.정국은 이후 라이브 방송을 켜고 "'호프' 너무 재밌었다. 반응이 많이 갈리더라. 나는 4DX로 봤는데 정말 재밌게 봤다"고 후기를 전했다.이어 "정신없고 재밌는 부분들도 너무 많고, 쫓길 때 주먹 쥐면서 봤다"며 "생동감, 속도감이 미쳤다. 너무 재밌게 봤다"고 재차 말했다.'호프' 연출을 맡은 나홍진 감독은 정국의 글을 자신의 SNS에 공유하며 고마움을 표현했다.방송인 유병재 역시 자신의 SNS에 "호프 재밌다"라는 글을 남겼으나, 나홍진 감독에게 닿지 않은 것으로 알려져 웃음을 자아냈다.'호프'는 나홍진 감독의 신작으로, 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr