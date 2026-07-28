장성규가 연예계 생활을 접을 뻔했던 과거를 털어놓는다./사진=텐아시아DB

장성규가 연예계 생활을 접을 뻔했던 과거를 털어놓는다./사진제공=KBS Joy

장성규가 연예계 생활을 접을 뻔했던 과거를 털어놓는다.29일 방송되는 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 이석훈, 장성규, 고영배가 오사카의 한 온천을 찾아 피로를 풀며 진솔한 이야기를 나눈다.세 사람은 온천을 즐기던 중 가족들과 함께했던 목욕탕 추억을 떠올린다. 딸 아빠와 아들 아빠의 서로 다른 목욕탕 경험부터 부모라면 누구나 공감할 만한 에피소드까지 다양한 이야기를 풀어낸다.편안한 분위기 속 대화를 이어가던 장성규와 고영배는 연예계 생활을 접을 뻔했던 아찔한 과거를 고백해 이목을 끈다. 장성규는 안경 하나로 인해 벌어졌던 당시의 사연을 전하며 모두를 놀라게 했다는 후문이다.잠시 뒤 예상치 못한 불청객이 등장하면서 온천의 분위기는 순식간에 달라진다. 고영배는 "너무 싫다"를 연발하며 질색하고, 끝내 이를 거부하기에 이른다. 평화롭던 온천에서 비명이 터져 나온 이유는 29일 오후 8시 방송되는 '끼리끼리'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr