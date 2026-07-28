문우진이 '동궁'에서 조승우 아역으로 눈도장을 찍었다./사진제공=넷플릭스

문우진이 '동궁'에서 조승우 아역으로 눈도장을 찍었다./사진제공=넷플릭스

배우 문우진(17)이 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 조승우의 어린 시절을 맡아 존재감을 뽐냈다.문우진은 지난 17일 공개된 '동궁'에서 왕(조승우 분)의 어린 시절을 연기했다.'동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.극 중 문우진은 훗날 왕이 되는 인물의 어린 시절을 맡아 짧은 등장만으로 묵직한 존재감을 남겼다. 사냥터와 연못가 등지에서 첫째, 둘째 왕자가 피를 토하며 쓰러지는 순간에도 흔들림 없는 눈빛과 무표정한 얼굴로 서늘한 긴장감을 자아냈다.이어 왕실의 저주와 관련된 비밀이 밝혀지는 장면에서는 생기 없는 눈빛과 감정을 보이지 않는 절제된 표현으로 왕의 어린시절 냉기 가득한 내면을 그려냈다. 문우진은 짙은 눈빛으로 어린 왕이 품은 결핍과 불안감을 연기하며 성인 왕으로 이어질 서사를 탄탄하게 완성했다.문우진은 '김비서가 왜 그럴까', '왓쳐', '나의 해리에게', 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다. 특히 '폭싹 속았수다'에서는 남자 주인공 양관식(이천문, 문우진, 박보검, 박해준 분) 중 1명으로 출연해 눈도장을 찍었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr