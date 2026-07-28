윤남노 셰프가 가족의 생계를 위해 14살에 요리를 시작했던 사연과 다시 주방으로 돌아오게 된 계기를 털어놓는다./사진=텐아시아DB

윤남노 셰프가 가족의 생계를 위해 14살에 요리를 시작했던 사연과 다시 주방으로 돌아오게 된 계기를 털어놓는다./사진제공=MBC

윤남노 셰프가 가족의 생계를 위해 14살에 요리를 시작했던 사연과 다시 주방으로 돌아오게 된 계기를 털어놓는다.28일 방송되는 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109')에서는 윤남노의 반전 인생 이야기와 선우정아의 라이브, 특별한 버팀송 주인공의 사연이 공개된다.윤남노는 3 MC를 위해 직접 만든 김치볶음밥과 함께 이야기를 시작한다. 이어 14살에 가족의 생계를 위해 요리를 시작하게 된 계기와 가족들의 응원 속에서 요리사의 꿈을 키워온 시간을 솔직하게 들여준다.힘든 일을 겪은 뒤 사람과 요리를 모두 피하며 주방을 떠났던 시기도 있었다고 고백한다. 오랜 방황 끝에 자신을 다시 주방으로 이끈 선배의 한마디와 힘든 순간마다 위로가 됐던 '버팀송'도 함께 소개한다. 윤남노의 이야기를 들은 이석훈은 버팀송 라이브를 선보이고, 이를 듣던 윤남노는 끝내 눈물을 쏟는다.선우정아는 많은 이들의 '버팀송'으로 꼽히는 대표곡 '도망가자'의 탄생 비화와 노래에 담긴 진심을 전한다. 힘든 시간을 지나 남편을 위해 곡을 만들었던 작업 비하인드부터 '도망가자' 댓글에 담긴 사연까지 소개하며 공감을 나눈다.이어 자신을 오랫동안 위로해준 이소라의 '바람이 분다'를 즉석에서 부른다. 첫 소절이 시작되자 현장은 순식간에 몰입했고, 이를 들은 3 MC는 "콘서트에 온 것 같다"며 감탄을 보냈다는 후문이다.이날 방송에는 예상치 못한 특별한 인물도 등장한다. 영국 BBC가 주목한 인물로 알려진 그는 자신의 인생을 버티게 해준 노래와 진솔한 이야기를 전할 예정이다.윤남노와 선우정아의 진솔한 이야기, 마음을 위로하는 버팀송 라이브는 28일 오후 9시 방송되는 '플레이리스트 109'에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr