있지 예지, 독보적인 고양이상

있지(ITZY) 예지가 독보적인 '고양이상' 비주얼을 뽐냈다.예지는 최근 자신의 SNS에 하얀 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 셀카를 공개했다.공개된 사진 속 예지는 브라운 헤어를 길게 땋아 내린 스타일링으로 카메라를 응시하고 있다. 또렷하게 올라간 눈매와 오똑한 콧대, 도톰한 입술이 어우러지며 특유의 시크하면서도 몽환적인 분위기를 완성했다.특히 예지는 선명한 이목구비와 날렵한 턱선으로 '고양이상'의 정석이라 불릴 만한 비주얼을 자랑했다. 은은한 메이크업에도 강렬한 존재감을 드러냈고, 자연스러운 표정만으로도 화보 같은 분위기를 연출했다.회색 톤의 슬림한 상의를 착용한 예지는 군더더기 없는 몸매와 긴 목선을 드러내며 세련된 매력을 더했다. 화려한 포즈 없이도 시선을 사로잡는 아우라가 인상적이다.팬들은 "고양이상 끝판왕", "눈빛이 정말 매력적이다", "예지는 어떤 각도에서도 예쁘다", "분위기가 압도적이다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.한편 있지는 최근 세 번째 월드투어를 이어온 데 이어 오는 8월 8~9일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 다섯 번째 팬미팅 '있지 믿지, 날자! ALL IN, MIDZY'를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr