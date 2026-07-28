이민정과 김지석이 '그래, 이혼하자'에 출연한다. / 사진제공=각 소속사

이현진, 이진이, 오연아, 정의제, 왕빛나가 '그래, 이혼하자'에 출연한다. / 사진제공=각 소속사

배우 이민정이 '그래, 이혼하자'에서 김지석과 부부 호흡을 맞춘다.다음 달 19일 방송되는 KBS 드라마 '그래, 이혼하자'는 지칠 대로 지친 결혼 생활에 종지부를 찍기 위한 웨딩드레스샵 대표 부부의 리얼 이혼 체험기를 다룬 작품이다.이민정은 지앤화이트 대표 백미영 역을 맡는다. 불의의 사고로 부모를 잃은 뒤 일에만 매달려 살아온 백미영은 자신을 웃게 해주는 지원호(김지석 분)와 결혼하지만, 결혼 7년 차에 회사와 가정에서 쌓인 스트레스를 견디지 못하고 결국 이혼을 선언한다.김지석은 지앤화이트 공동대표이자 웨딩드레스 디자이너 지원호 역을 맡는다. 백미영에게 첫눈에 반한 그는 연애 6개월 만에 프러포즈하고 결혼에 골인하지만, 이상과 달랐던 결혼 생활 속에서 갈등이 쌓이며 결국 백미영으로부터 이혼을 통보받는다.이현진은 백미영의 첫사랑이자 전 연인인 호텔 CEO 캘빈 역을 맡는다. 과거 백미영과 사랑했지만 이별한 그는 다시 그녀 앞에 나타나 곁을 지키기로 결심하며 부부 사이에 긴장감을 더한다. 이진이는 유복한 환경에서 자란 MZ 사진작가 안희주 역으로 분한다. 밀라노에서 우연히 만난 지원호와 운명처럼 재회한 안희주는 그에게 점차 마음을 열며 또 다른 관계 변화를 이끈다.오연아와 정의제, 왕빛나도 극에 힘을 보탠다. 오연아는 백미영의 이혼 소송을 맡아 재기를 노리는 변호사 전치현 역을 맡고, 정의제는 지원호의 모든 것을 아는 절친한 후배 강경태 역으로 브로맨스를 그린다. 왕빛나는 지앤화이트 실장이자 백미영의 대학 동창 송아리 역을 맡아 이혼 2년 차 싱글맘으로서 백미영과 지원호의 관계를 지켜보며 극에 긴장감을 더할 예정이다.'그래, 이혼하자'는 8월 19일 오후 11시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr