프로미스나인 박지원/ 사진=텐아시아 DB

그룹 프로미스나인(fromis_9) 박지원이 뮤지컬 무대로 활동 영역을 넓힌다.박지원은 28일 서울 강남구 GS아트센터에서 막을 올리는 뮤지컬 '헬스키친' 무대에 처음 오른다. 데뷔 이후 처음 도전하는 뮤지컬로, 극 중 주인공 앨리 역을 맡았다.'헬스키친'은 1990년대 뉴욕 맨해튼의 헬스 키친을 배경으로 한 작품이다. 음악을 통해 자신의 꿈과 정체성을 찾아가는 소녀 앨리의 성장기를 그린다. 미국 싱어송라이터 앨리샤 키스의 삶과 음악에서 모티브를 얻어 제작됐다.박지원이 연기하는 앨리는 어머니와 함께 살아가는 10대 소녀다. 엄마의 보호 아래 머물던 그는 음악을 계기로 세상을 넓게 바라보기 시작하고, 자신만의 삶을 찾아 나간다.박지원은 첫 공연을 앞두고 소속사 어센드를 통해 "데뷔 후 처음으로 뮤지컬 무대에 서게 돼 긴장도 되지만 설레는 마음이 더 크다"며 "관객 여러분께 앨리의 이야기를 진정성 있게 전하기 위해 열심히 준비했다. 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 밝혔다.프로미스나인은 최근 정규 2집 'Glow ME'를 발매하고 컴백 활동을 펼치고 있다. 박지원은 그룹 활동과 함께 뮤지컬까지 활동 반경을 넓히며 새로운 도전에 나선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr