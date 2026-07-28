'위기탈출 넘버원 비상구를 열어라'가 파일럿 방송을 거쳐 정규 편성으로 돌아온다./사진=KBS joy

'위기탈출 넘버원 비상구를 열어라'가 파일럿 방송을 거쳐 정규 편성으로 돌아온다./사진=KBS joy

'위기탈출 넘버원 비상구를 열어라'가 파일럿 방송을 거쳐 정규 편성으로 돌아온다.KBS Joy '위기탈출 넘버원 비상구를 열어라'는 지난해 12월 종영 10년 만에 파일럿으로 부활해 변화한 재난 환경에 맞춘 안전 상식을 전했다. 이후 시청자들의 관심에 힘입어 28일부터 정규 방송을 시작한다.정규 편성에서는 기존 코너와 신규 코너를 함께 선보인다. 파일럿 당시 방송된 '위기탈출 리플레이', '우리동네 위험시그널', '아찔한 충현씨'에 이어 '숨은 안전 찾기', '세이프티박싱' 등이 새롭게 추가된다.출연진도 다시 뭉친다. 문세윤과 조충현 아나운서, 박기태 변호사, 전세연 아나운서가 파일럿에 이어 정규 방송에도 함께한다. 한 차례 호흡을 맞춘 이들은 보다 안정된 진행과 자연스러운 호흡을 선보일 예정이다.주제별 전문가들도 스튜디오에 출연해 상황별 대처 방법과 안전 정보를 설명한다. 이를 통해 실생활에서 활용할 수 있는 안전 상식을 보다 구체적으로 전달할 계획이다.'위기탈출 넘버원 비상구를 열어라'는 28일 오후 6시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr