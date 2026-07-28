정해인이 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 4개월 만에 홍진경과 재회한다. / 사진=텐아시아DB

배우 정해인이 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다.28일 KBS 측이 "정해인이 '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 함께한다"고 밝혔다.4개월 만에 옥탑방에서 다시 만난 홍진경과 정해인의 재회가 눈길을 끈다. 앞서 다른 예능 프로그램에서 번호를 교환했던 두 사람은 다시 만나 반가운 케미를 보여줄 예정이라고. 여기에 정해인의 팬미팅 MC를 맡았던 송은이도 '애착동생' 정해인과 재회해 반가움을 더할 것으로 보인다.정해인이 출연하는 '옥탑방의 문제아들'은 8월 초 방송된다.한편 정해인은 차기작인 넷플릭스 드라마 '이런 엿같은 사랑' 공개를 앞두고 있다. '이런 엿같은 사랑' 공식 예고편 2편은 공개 2주 만에 총 120만 조회수를 기록했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr