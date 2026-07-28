그룹 룰라 출신 고영욱이 가수 비비의 '워터밤' 무대를 공개적으로 비판했다./사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

그룹 룰라 출신 고영욱이 가수 비비의 '워터밤' 무대를 공개적으로 비판했다./사진=텐아시아DB, SNS 갈무리

그룹 룰라 출신 고영욱이 가수 비비의 '워터밤' 무대를 공개적으로 비판했다.고영욱은 지난 27일 자신의 SNS에 비비의 '워터밤 서울 2026' 공연을 다룬 기사를 공유하며 "지방 살아서 잘 모르겠지만 워터밤인지 뭔지 가수들 나와서 서로 누가 누가 더 많이 벗나 경쟁하는 대회냐"고 적었다.이어 "물이 부족한 아프리카를 생각하니 내가 다 미안해진다"고 덧붙이며 행사 콘셉트에 대한 부정적인 생각을 밝혔다.앞서 비비는 지난 25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 열린 '워터밤 서울 2026' 무대에서 과감한 퍼포먼스를 선보였다. 남성 댄서들에게 둘러싸인 채 무릎을 꿇고 점프수트 지퍼를 내리는 장면과 남성 댄서가 들고 있는 마이크를 잡고 노래하는 모습 등이 담긴 영상이 온라인을 통해 확산하면서 선정성 논란이 일었다.최근 고영욱은 SNS를 통해 자신의 근황과 생각을 잇달아 공개하며 논란의 중심에 서고 있다. 지난 12일에는 "그저 사람들을 웃기면서 즐겁게 살고 싶었는데... 한국에선 직업을 구하긴 힘들 것 같으니... 일본 남자 AV 배우가 부족하단 말을 어디선가 본 거 같은데... 법적으로 가능하다면"이라는 글을 올려 비판받기도 했다.고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔해 활동했지만, 미성년자를 상대로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 당시 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 3년도 함께 명령받았다.2015년 출소 이후에는 SNS 등을 통해 활동 재개를 시도했지만, 번번이 제동이 걸렸다. 2020년 개설한 인스타그램 계정은 성범죄자 계정 운영 제한 정책과 이용자 신고로 하루 만에 폐쇄됐고, 2024년 개설한 유튜브 채널 역시 약 2주 만에 운영이 중단됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr