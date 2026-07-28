사진=황보라 유튜브

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연년생 남매를 키우는 슬리피가 둘째를 고민 중인 황보라에게 현실적인 육아 노하우를 전수했다.28일 유튜브 채널 '보라이어티'에서는 황보라가 아들 우인과 함께 슬리피 가족을 만나 키즈카페에서 공동 육아를 체험하는 모습이 공개됐다.이날 두 아이를 키우고 있는 슬리피는 연년생 남매를 돌보며 쌓은 경험을 바탕으로 황보라에게 현실적인 조언을 아끼지 않았다.황보라는 "둘째를 준비하면서 다둥이 육아 영상을 찾아보다가 슬리피 오빠 영상을 보게 됐다"며 "교육관과 훈육 방법, 아빠가 아이들과 어떻게 놀아주는지 정말 궁금했다"고 말했다. 실제로 키즈카페에서 만난 슬리피는 두 아이를 능숙하게 돌보며 육아 고수다운 면모를 보였다.활동량이 많은 우인을 쫓아다니던 황보라는 연신 "활력이 장난 아니다"라며 진땀을 흘렸다. 이에 슬리피는 "저 정도면 그냥 두면 된다. 에너지를 다 쓸 때까지 뛰어놀게 하는 게 좋다"며 아이의 성향을 인정하는 육아법을 소개했다. 그러면서 "자동사냥이 가능하다"는 재치 있는 표현으로 현장을 웃음바다로 만들었다.둘째를 간절히 바라는 황보라는 "나 둘째를 너무 갖고 싶다"고 솔직하게 털어놨다. 하지만 슬리피는 마냥 장밋빛 미래만 이야기하지 않았다. 그는 "행복도 두 배지만 힘듦도 두 배"라며 현실을 짚었다.이어 가장 중요한 부분으로 첫째의 마음을 꼽았다. 슬리피는 "둘째가 생기면 질투가 올라올 수 있다. 매일이 전쟁"이라며 "첫째와 보내는 시간을 더 많이 만들어줘야 한다. 엄마든 아빠든 첫째가 여전히 사랑받고 있다는 걸 확실하게 느끼게 해줘야 한다"고 조언했다. 황보라는 고개를 끄덕이며 육아 선배의 이야기에 귀를 기울였다.육아 스트레스에 대한 이야기도 이어졌다. 황보라의 남편이 "육아 스트레스는 어떻게 푸냐"고 묻자 슬리피는 "너무 있다"고 솔직하게 답했다. 그는 "아이들을 재우고 나면 드라마를 보면서 쉰다. 술은 예전에 많이 마셨는데, 끊었다"며 육퇴 후 자신만의 시간을 스트레스 해소법으로 꼽았다.또 다른 비결도 공개했다. 슬리피는 "어머니들과 수다를 많이 떤다"며 "어린이집 운영위원회 활동도 하고 단톡방도 활발하게 참여한다. 봉사도 열심히 간다"고 밝혔다. 엄마들 못지않게 어린이집 활동에 적극적으로 참여하는 모습은 황보라 남편과 공감대를 형성했다.슬리피는 최근 유튜브를 시작하며 느낀 변화도 전했다. 그는 "어차피 주말에는 아이들과 시간을 보내야 하는데 유튜브를 찍으니까 가족들과 함께 나들이를 더 많이 하게 된다"고 만족감을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr