그룹 알파드라이브원의 첫 글로벌 팬 콘서트 투어 'STAR ROAD' 공연. / 사진제공=웨이크원

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 상영 이벤트를 시작으로 미니 2집 프로모션에 나선다.소속사 웨이크원은 지난 27일 공식 SNS에 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트) 발매 기념 트레일러 상영회 'TRAILER PREMIERE'(트레일러 프리미어) 개최 공지를 올렸다.이번 상영회는 오는 8월 3일 서울 성동구 무비랜드에서 열린다. 공식 팬클럽 앨리즈(ALLYZ) 멤버십 가입자를 대상으로 회차당 30명씩 총 4회에 걸쳐 진행하고 전 회차에 알파드라이브원의 무대인사가 포함된다. 마지막 4회차에서는 무대인사 이후 트레일러 감독이 참석하는 GV도 진행한다.현장 참석자에게는 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST' 오프라인 프로모션을 하나로 잇는 퍼즐 조각을 지급한다. 이번 행사에서 처음 수령하는 조각을 시작으로, 추후 열리는 오프라인 프로모션 현장에서 나머지 조각을 모아 하나의 퍼즐을 완성하는 방식이다. 퍼즐 조각 관련 정보는 공식 웹사이트 'BEAST ARCHIVE'를 통해 순차 안내한다. '트레일러 프리미어'는 일본에서도 동시 개최된다.한편, 알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'는 오는 8월 24일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr