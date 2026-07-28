안희연과 하석진이 직진 로맨스를 선보였다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡쳐

안희연과 하석진이 직진 로맨스를 선보였다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡쳐

‘사랑이 온다’가 첫 방송부터 빠른 전개와 얽힌 인물 관계를 선보인 가운데 2회 만에 13%를 넘어서는 시청률을 기록하며 시청자들의 관심을 끌었다.지난 25일과 26일 방송된 KBS 드라마 ‘사랑이 온다’ 1, 2회에서는 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)의 첫 만남부터 서로에게 마음을 열어가는 과정이 그려졌다. 두 사람을 둘러싼 인물들의 관계도 함께 공개되며 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 높였다.김무진과 한규림은 커플티 해프닝을 시작으로 세 번의 우연한 만남을 이어갔다. 한규림이 건넨 코코아 한 잔에 위로받은 김무진은 자신의 감정을 깨닫고 “제가 규림 씨를 좋아하는 것 같다고요”라고 고백했다.한규림은 바쁜 현실 때문에 연애에 여유가 없다며 거리를 두려 했지만, 김무진의 진심을 외면하지 못했다. “나 더 흔들지 마요”라고 말하는 한규림에게 김무진은 “도망 안 가요”라고 답하며 마음을 표현했다. 이후 두 사람은 서로의 상처를 공유하며 관계의 변화를 예고했다.조흥식(배정남 분)의 등장은 김무진과 한규림 사이에 새로운 변화를 가져왔다. 한규림은 정류장에 쓰러진 박수남(강애심 분)을 도왔고, 이를 알게 된 조흥식은 한규림에게 호감을 표현했다.조흥식의 적극적인 태도에 김무진은 질투심을 보였다. 그는 한규림에게 “나한테만 잘해주면 안 됩니까?”라고 말하며 자신의 마음을 표현했다. 여기에 박수남까지 두 사람의 관계에 관여하면서 김무진, 한규림, 조흥식 사이의 삼각관계가 본격화될 전망이다.주변 인물들의 관계도 함께 그려졌다. 박정우(민진웅 분)는 한규림이 챙겨준 도시락을 계기로 호감을 갖게 됐고, 장서현(이주연 분)은 오랜 시간 김무진을 좋아해 온 마음을 나타냈다.이후 박정우와 장서현은 각자 마음에 둔 상대를 떼어놓기 위해 손을 잡으며 짝사랑 동맹을 결성했다. 두 사람이 앞으로 러브라인에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.첫 방송에서는 김무진과 한규림의 로맨스와 함께 주변 인물들의 관계가 빠르게 소개됐다. ‘사랑이 온다’가 앞으로 얽힌 관계 속에서 어떤 이야기를 펼쳐갈지 주목된다.‘사랑이 온다'는 매주 토, 일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr