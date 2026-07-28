AxMxP 로고 모션 / 사진=FNC엔터테인먼트

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 다음 달 12일 새 미니앨범을 발표한다.FNC엔터테인먼트는 지난 27일 두 번째 미니앨범 'HELLO AxMxP'(헬로 에이엠피)의 로고 모션 영상을 선보였다. 영상에는 'HELLO AxMxP' 타이포그래피와 함께 여름철 서울 도심을 연상시키는 장면들이 차례로 담기며 신보의 분위기를 예고했다.'HELLO AxMxP'는 각자의 꿈을 품고 서울에 모인 네 명의 소년이 하나의 밴드로 성장해 가는 과정을 담은 앨범이다. 오는 9월 데뷔 1주년을 앞둔 AxMxP는 이번 음반을 통해 현재의 팀 색깔과 음악을 팬들에게 선보일 예정이다.앞서 AxMxP는 지난 6월 첫 디지털 싱글 '편의점 불빛 (24 Hours)'을 발표했다. 기존의 강렬한 밴드 사운드와는 다른 편안한 감성을 앞세운 곡으로 새로운 매력을 보여줬다. 이번 미니 2집에서도 한층 확장된 음악과 팀의 이야기를 들려줄 것으로 기대를 모은다.AxMxP의 두 번째 미니앨범 'HELLO AxMxP'는 다음 달 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr