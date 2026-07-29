배우 장영남이 '동궁'에서 대비 역으로 깊이 있는 연기를 선보이며 호평을 얻고 있다./사진제공=넷플릭스

배우 장영남이 '동궁'에서 대비 역으로 깊이 있는 연기를 선보이며 호평을 얻고 있다./사진제공=넷플릭스

배우 장영남이 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 대비 역으로 깊이 있는 연기를 선보이며 "캐스팅의 신의 한 수"라는 호평을 얻고 있다.'동궁'은 공개 직후 넷플릭스 대한민국 TOP10 시리즈 1위에 올랐으며, 펀덱스(FUNdex)가 발표한 7월 3주 차 TV·OTT 통합 드라마 화제성 조사에서도 1위를 차지했다. 작품의 흥행과 함께 장영남의 묵직한 존재감에도 관심이 이어지고 있다.'동궁'은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 갖춘 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받아 동궁에 깃든 저주를 파헤치는 이야기를 그린다. 장영남은 왕실 최고 어른인 대비를 맡아 냉철한 카리스마와 인물의 복합적인 내면을 섬세하게 그려내며 극의 긴장감을 이끌었다. 절제된 감정 연기와 흔들림 없는 눈빛만으로도 강한 존재감을 남기며 극의 중심축 역할을 해냈다.연기뿐 아니라 대비의 품격을 살린 궁중 복식도 시청자들의 시선을 사로잡았다. 화려하면서도 기품 있는 스타일링으로 캐릭터의 권위와 존재감을 살렸고, 섬세한 한복 디테일과 장신구가 어우러져 극의 완성도를 높였다.장영남은 "많은 분께서 대비를 사랑해주시고 좋은 말씀을 보내주셔서 진심으로 감사드립니다. '동궁'은 배우와 스태프 모두가 오랜 시간 정성과 열정을 담아 완성한 작품인 만큼, 시청자 여러분들의 관심이 무엇보다 큰 힘이 됩니다"라고 감사의 마음을 전했다.이어 "대비는 권위와 냉정함 속에도 여러 감정과 사연을 품고 있는 인물이어서 그 복합적인 결을 표현하기 위해 많이 고민했습니다. 앞으로도 작품마다 새로운 얼굴과 진정성 있는 연기로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 끝까지 '동궁'과 대비를 따뜻하게 지켜봐 주시기 바랍니다"라고 덧붙였다.매 작품 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 장영남은 이번 '동궁'에서도 대체 불가한 존재감을 각인시켰다. 대비 캐릭터를 자신만의 색으로 완성한 그의 활약이 작품의 몰입도를 한층 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr