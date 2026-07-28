효린, 피부가 더 타겠어…노출 제대로 하고 춤은 격렬하게

가수 효린이 미국 거리 한복판에서도 남다른 퍼포먼스를 선보였다.효린은 최근 자신의 SNS에 "더울땐 길거리에서 #ChecK"이라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다. 영상에는 미국의 한 거리에서 신곡 'ChecK' 안무를 선보이는 효린의 모습이 담겼다. 효린은 최근 미니 4집 'OriginaLyn'을 발매하고 타이틀곡 'ChecK'으로 활동 중이다.공개된 영상 속 효린은 화이트 크롭톱과 데님 핫팬츠, 오렌지 컬러 볼캡을 매치한 캐주얼한 스타일링으로 등장했다. 뜨거운 햇살 아래 건강미 넘치는 탄탄한 몸매를 드러낸 그는 음악에 맞춰 파워풀한 안무를 소화하며 시선을 사로잡았다.특히 차량이 오가는 평범한 길거리에서도 무대 위를 방불케 하는 여유로운 표정과 자신감 넘치는 퍼포먼스를 선보이며 '퍼포먼스 퀸'다운 존재감을 발산했다. 군더더기 없는 춤선과 에너지 넘치는 동작은 짧은 영상만으로도 강한 인상을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr