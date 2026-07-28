강훈, 김혜준, 차우민이 '최애의 사원'으로 판타지 오피스 로맨틱 코미디 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

강훈, 김혜준, 차우민이 '최애의 사원'으로 판타지 오피스 로맨틱 코미디 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

강훈, 김혜준, 차우민이 '최애의 사원'으로 판타지 오피스 로맨틱 코미디 호흡을 맞춘다./사진제공=tvN

강훈, 김혜준, 차우민이 '최애의 사원'으로 로맨틱 코미디 호흡을 맞춘다. 연출을 맡은 박지현 감독은 학창 시절 최애를 만나기 위해 서울 소재 대학에 진학하고 방송국에 입사했던 경험을 고백하며 작품에 대한 기대를 당부했다.28일 오후 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원' 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이날 행사에는 배우 강훈, 김혜준, 차우민과 박지현 감독이 참석했다.'최애의 사원'은 최애를 만나려다 최애의 사원이 된 신입사원 남다름의 성장과 로맨스를 그린 판타지 오피스 로맨틱 코미디다. 네이버 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작이다. 강훈(강하기 역), 김혜준(남다름 역), 차우민(이찬 역)이 호흡을 맞춘다.박지현 감독은 "'최애' 회사에 입사할 기회가 생긴다면 어떻게 하겠느냐"는 질문에 자신의 경험을 밝혔다. 그는 "대상을 말하긴 어렵지만, 고등학생 때 덕질을 정말 열심히 했다. 지방에 살았는데 최애를 만나기 위해 꼭 인서울을 해야겠다고 마음먹었다. 다름이처럼 자신을 채찍질하며 서울에 왔고, 결국 방송국에 입사해 직접 만날 수 있었다"고 회상했다. 이어 "결론적으로는 안 만나는 게 좋은 것 같다. 팬심은 팬심으로 남겨두는 게 가장 아름답다"고 말해 웃음을 자아냈다.작품의 매력에 관해 박 감독은 "덕질과 팬심이라는 설레는 소재를 담은 신선한 드라마"라며 "평범한 직장인의 현실적인 회사 생활과 성장기도 함께 녹아 있다. 결국 자신을 찾아가는 동행의 이야기"라고 설명했다.이어 "원작을 본 팬들에게는 익숙하면서도 새롭게 해석한 재미를 느낄 수 있을 것이다. 처음 보는 분들도 이야기가 어떻게 흘러갈지, 다름이가 두 남자 사이에서 어떤 선택을 하게 될지, 서로를 어떻게 구원하고 응원하게 될지 끝까지 재미있게 보실 수 있을 것"이라고 자신했다.아펠로 대표 강하기 역을 맡은 강훈은 캐릭터를 준비한 과정에 관해 "패션 회사 대표가 아니라 패션 플랫폼 대표라는 점에 집중했다. 실제로 플랫폼 기업이 어떤 방식으로 일하는지 찾아보며 공부했다"고 말했다. 이어 "완벽주의자인 인물이 일할 때 어떤 태도를 보이는지, 직원들을 어떻게 대하는지 고민했다. 또 누군가가 다가왔을 때 왜 마음을 열게 되는지, 반대로 사람을 피하게 된 이유는 무엇인지도 많이 생각했다"고 덧붙였다.평소 내향적인 성격이라고 밝힌 강훈은 실제로 최애의 사원이 될 기회가 생긴다면 어떻게 하겠냐는 질문에 "팬으로 남고 싶다. 멀리서 지켜보는 게 가장 이상적인 것 같다"고 답했다. 그러면서 "직접 만나면 더 멋지고 완벽할 수도 있지만 반대로 실망할 수도 있지 않나. 차라리 환상 속에 남겨두고 싶다"고 덧붙였다. 그는 "누구나 학창 시절 좋아했던 가수나 아이돌, 배우가 있었을 것이다. 나 역시 누군가의 팬이었고 실제로 만나기까지의 순간들이 아직도 생생하다"고 떠올렸다.강훈은 "1화 첫 장면을 촬영할 때 마음이 묘했다. 다름이가 처음 최애를 만나는 장면인데, 예전에 누군가를 좋아했던 분들이라면 그 시절이 떠오를 것 같다. 지금도 누군가를 응원하고 있다면 실제로 만났을 때 얼마나 행복할지 자연스럽게 상상하게 될 것"이라고 말했다.남다름 역의 김혜준은 데뷔 후 처음으로 로맨틱 코미디 주연을 맡은 소감을 밝혔다. 그는 "나에게 이런 날이 올 줄 몰랐다. 꼭 한번 도전해보고 싶었던 장르였는데 막상 하게 되니 부담도 컸다"며 "그동안 보여드리지 않았던 모습인 만큼 더 열심히 준비했다. 함께한 배우들과 감독님 덕분에 최선을 다할 수 있었고 후회 없이 촬영했다"고 웃었다.촬영 중 가장 설렜던 순간으로는 첫 촬영을 꼽았다. 김혜준은 "두 분과 함께한 장면도 좋았지만 가장 기억에 남는 건 다름이가 최애 회사에 처음 출근하는 장면이었다. 내 첫 촬영이기도 해서 배우 김혜준으로서도, 남다름으로서도 많이 설렜다"고 말했다. 이어 "설레는 순간이 너무 많아 하나만 고르기 어렵지만, 최애가 처음으로 나를 인식해 주는 순간이 특히 기억에 남는다"고 덧붙였다.아이돌 이찬 역의 차우민은 함께 호흡을 맞춘 배우들에게 고마움을 표했다. 그는 "혜준 누나에게 도움을 정말 많이 받았다. 새벽 촬영이나 장기간 촬영으로 모두 지쳐 있을 때도 먼저 밝은 에너지를 보여줘서 나도 자연스럽게 텐션을 끌어올릴 수 있었다"고 말했다. 이어 "훈이 형과는 유머 코드가 잘 맞아서 촬영 내내 정말 많이 웃었다. 혜준 누나가 질투할 정도로 브로맨스가 많다. 방송을 통해 우리 케미를 직접 확인해 달라"고 기대를 당부했다.'최애의 사원'은 '내일도 출근!' 후속으로 오는 8월 3일 오후 8시 45분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr