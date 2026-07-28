정이랑이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 정이랑이 '연애전쟁'에 출연해 거침없는 입담과 현실적인 조언을 전한다./사진제공=JTBC

배우 정이랑이 '연애전쟁'에 출연해 거침없는 입담과 현실적인 조언을 전한다.28일 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 배우 정이랑이 특별 외교관으로 출연한다.'연애전쟁'은 연애 고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 위기에 놓인 커플들의 사연을 듣고 관계를 이어갈지, 헤어질지를 두고 이야기를 나누는 연애 리얼리티 프로그램이다. 지난 5회는 2049 남녀 타깃 시청률에서 자체 최고 기록을 경신하며 동시간대 예능 1위를 차지했다. (닐슨코리아 수도권 유료가구 기준)정이랑은 "12년 연애 끝에 결혼해 결혼 15년 차"라며 "한 사람과 버라이어티한 연애 경험이 있는 만큼 조언은 자신 있다"고 자신감을 내비친다.'발전 커플(발기부전 커플)'의 사연을 접한 정이랑은 "객관적으로 미친 사람들 같아"라며 직설적인 반응을 보인다. "정신적 사랑만으로 충분하다"는 남자친구는 여자친구의 유혹을 번번이 피하는 것은 물론 "여친의 플러팅이 부담스럽다"고 털어놓는다. 여기에 남자친구가 여자친구에게 다른 남자와의 관계를 허락했다는 사실까지 공개되자 정이랑은 남자친구에게 등짝 스매싱을 날리며 현실적인 조언을 쏟아낸다.이어 여자친구는 남자친구 앞에서 "그 사람과 결혼하고 싶었다"며 외도 상대를 사랑했다고 고백해 출연진을 놀라게 한다. 이를 들은 정이랑은 "나 미치겠네. 이게 무슨 상황이야?"라며 당황하고, 이효리는 "제주도에서 청정하게 살 때가 좋았던 것 같아"라고 말한다. 김희철 역시 당황한 기색을 감추지 못한 가운데, 서장훈은 모든 상황이 남자친구의 치밀한 계획은 아닌지 의심했다는 후문이다.발전 커플의 선택은 28일 오후 8시 50분 방송되는 '연애전쟁'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr