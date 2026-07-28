이소라, 가슴성형에 1000만원 투자한 후…인바디따위 안해, 눈바디만

'돌싱글즈' 출신 이소라가 꾸준한 운동으로 완성한 탄탄한 몸매를 공개했다.이소라는 최근 자신의 SNS를 통해 헬스장에서 찍은 거울 셀카를 게재했다. 사진에는 "인바디 따위 난 눈바디가 더 중요해"라는 문구를 덧붙이며 자신만의 운동 철학을 전했다.공개된 사진 속 이소라는 회색 스포츠 브라톱과 쇼츠 레깅스를 착용한 채 운동 중 인증샷을 남기고 있다. 잘록한 허리와 선명하게 드러난 복부 라인, 군살 없는 팔과 다리가 눈길을 끈다. 짧은 단발 헤어스타일과 자연스러운 메이크업까지 더해 건강미 넘치는 분위기를 완성했다.특히 이소라는 최근 가슴 성형 사실을 솔직하게 공개하며 약 1000만 원의 비용이 들었다고 밝힌 바 있다. 이후 자신감 있는 스타일링은 물론 몸매 관리에도 꾸준히 힘쓰는 모습을 SNS를 통해 공유하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.이번에도 운동 직후 거울 셀카를 통해 눈바디의 중요성을 강조하며 자기 관리에 대한 꾸준한 노력을 드러냈다. 건강하게 다져진 몸매와 자신감 넘치는 애티튜드가 팬들의 관심을 끌고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr