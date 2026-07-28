그룹 애프터스쿨 출신 레이나가 당황스러운 일화를 공유했다.
레이나는 28일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "올해는 황당한 일이 많네"라며 최근 겪었던 일을 언급했다.
그는 "친구가 남자친구의 지인을 소개해주겠다며 보여줬는데 그게 내 전 남자 친구일 확률은?"이라며 예상치 못한 상황을 털어놨다. 한편 레이나는 1989년생으로 올해 만 37세다. 2009년 그룹 애프터스쿨 멤버로 합류해 약 10년간 활동했다. 올해 데뷔 16주년을 맞았다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
레이나는 28일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "올해는 황당한 일이 많네"라며 최근 겪었던 일을 언급했다.
그는 "친구가 남자친구의 지인을 소개해주겠다며 보여줬는데 그게 내 전 남자 친구일 확률은?"이라며 예상치 못한 상황을 털어놨다. 한편 레이나는 1989년생으로 올해 만 37세다. 2009년 그룹 애프터스쿨 멤버로 합류해 약 10년간 활동했다. 올해 데뷔 16주년을 맞았다.
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