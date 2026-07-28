정형돈이 아내와 함께 행복한 미소를 짓고 있다. / 사진=한유라 SNS

사진=한유라 SNS

방송인 정형돈의 아내 한유라가 남편의 방송 진행에 냉정한 평가를 했다.한유라는 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "방송 중인데 식사 중"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정형돈이 자신의 이름을 딴 돈가스를 한 홈쇼핑에 출연해 소개하고 있는 모습. 그러나 제품에 대한 홍보나 설명 대신 정형돈은 먹는 데에 집중했다.남편의 먹방이 계속되자 참다못한 한유라는 "여보 멘트 좀 해"라며 부탁하기도 해 보는 이들의 웃음을 자아냈다.한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 최근까지 미국 하와이에 거주했다. 이에 따라 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활했다. 그러나 한유라와 두 딸은 현재 한국에 돌아온 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr