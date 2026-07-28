가수 문희준이 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서 근황을 전한다.
28일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 문희준의 40번째 다이어트 프로젝트가 최초로 공개된다.
이날 H.O.T. 데뷔 30주년을 앞둔 문희준은 본격적인 관리에 돌입한다. 팬들의 요청으로 데뷔 초 단발머리로 돌아간 문희준은 "팬들이 머리만 긴 나를 보고 싶어 하는 게 아니다"라며 40번째 다이어트를 결심한 이유를 밝힌다. 특히 '19kg 감량'이라는 목표를 공개해 모두를 놀라게 한다. 이어 그는 "멤버들은 물론 팬들에게도 전날까지 절대 비밀"이라며 철통 보안 속 준비 중인 비밀 프로젝트도 공개한다. 이어 문희준이 아이브 장원영의 다이어트 방식을 따라 하는 모습도 공개된다. 닭가슴살과 채소 위주의 식단으로 식습관을 바꾼 문희준에게 아내 박소율이 이른바 '걸그룹 다이어트'를 추천한 것. 하지만 문희준은 "상한 음식 먹는 것 같아!"라고 반응해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
28일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 문희준의 40번째 다이어트 프로젝트가 최초로 공개된다.
이날 H.O.T. 데뷔 30주년을 앞둔 문희준은 본격적인 관리에 돌입한다. 팬들의 요청으로 데뷔 초 단발머리로 돌아간 문희준은 "팬들이 머리만 긴 나를 보고 싶어 하는 게 아니다"라며 40번째 다이어트를 결심한 이유를 밝힌다. 특히 '19kg 감량'이라는 목표를 공개해 모두를 놀라게 한다. 이어 그는 "멤버들은 물론 팬들에게도 전날까지 절대 비밀"이라며 철통 보안 속 준비 중인 비밀 프로젝트도 공개한다. 이어 문희준이 아이브 장원영의 다이어트 방식을 따라 하는 모습도 공개된다. 닭가슴살과 채소 위주의 식단으로 식습관을 바꾼 문희준에게 아내 박소율이 이른바 '걸그룹 다이어트'를 추천한 것. 하지만 문희준은 "상한 음식 먹는 것 같아!"라고 반응해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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