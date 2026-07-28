문희준이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진=SBS

문희준이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진=SBS

가수 문희준이 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서 근황을 전한다.28일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 문희준의 40번째 다이어트 프로젝트가 최초로 공개된다.이날 H.O.T. 데뷔 30주년을 앞둔 문희준은 본격적인 관리에 돌입한다. 팬들의 요청으로 데뷔 초 단발머리로 돌아간 문희준은 "팬들이 머리만 긴 나를 보고 싶어 하는 게 아니다"라며 40번째 다이어트를 결심한 이유를 밝힌다. 특히 '19kg 감량'이라는 목표를 공개해 모두를 놀라게 한다. 이어 그는 "멤버들은 물론 팬들에게도 전날까지 절대 비밀"이라며 철통 보안 속 준비 중인 비밀 프로젝트도 공개한다.이어 문희준이 아이브 장원영의 다이어트 방식을 따라 하는 모습도 공개된다. 닭가슴살과 채소 위주의 식단으로 식습관을 바꾼 문희준에게 아내 박소율이 이른바 '걸그룹 다이어트'를 추천한 것. 하지만 문희준은 "상한 음식 먹는 것 같아!"라고 반응해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr