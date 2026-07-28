황재균 / 사진 = 황재균 SNS, 티빙 스포츠 공식 SNS

야구선수 출신 방송인 황재균이 몰라보게 야윈 근황을 전했다.28일 티빙 스포츠 공식 SNS에는 '티빙에 나타난 추노'라는 제목의 짧은 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 야구선수 출신 방송인 정근우와 대화를 나누는 황재균의 모습이 담겼다.이날 정근우는 긴 머리를 질끈 묶은 황재균에 "오늘은 완전히 장혁이다"라고 농담했고 황재균 역시 "추노. 누군가 한 명 때려잡으러 가야 한다"고 맞받아쳐 웃음을 안겼다. 이어 그는 "머리 어디까지 기를 거냐"는 질문에 "머리가 묶일 때까지 기르고 있다. 머리 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 (기를 것)"이라며 "그런 댓글이 하나라도 나오면 계속 기를 것"이라고 밝혔다.특히, 그의 수척해진 몰골이 눈길을 끌었다. 영상 속 황재균은 주름기 가득한 얼굴 속 볼살이 하나도 없는 날렵한 턱선을 자랑해 놀라움을 안겼다. 해당 영상을 본 누리꾼들은 "황재균이라고요? 댓글 보고 알았다", "살을 너무 많이 뺐네" 등의 반응을 보였다.한편, 황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했지만 2년 만에 파경을 맞았다. 그는 지난해 선수 은퇴 후 SM C&C와 전속 계약을 체결했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr