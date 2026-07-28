그룹 아일릿 / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 'Tick-Tack'(틱택)이 스포티파이 누적 재생 수 2억 회를 넘어섰다.28일 스포티파이에 따르면 아일릿의 미니 2집 'I'LL LIKE YOU'(아윌 라이크 유) 수록곡 'Tick-Tack'은 지난 26일 기준 누적 2억 23만여 회 재생됐다. 이로써 'Magnetic'(마그네틱), 'NOT CUTE ANYMORE'(낫 큐트 애니모어)에 이어 팀 통산 세 번째 2억 스트리밍 곡이 됐다.'Tick-Tack'은 반복되는 후렴과 포인트 안무를 앞세워 글로벌 숏폼 플랫폼에서 주목받았다.이번 기록으로 아일릿이 발표한 곡들의 스포티파이 누적 스트리밍은 28억 회를 넘어섰다. 'Magnetic'은 K팝 그룹 데뷔곡 가운데 가장 빠르게 8억 스트리밍을 달성했으며, 'Lucky Girl Syndrome'(럭키 걸 신드롬), 'Cherish (My Love)', '빌려온 고양이 (Do the Dance)', 'jellyous' 등도 각각 1억 회 이상 재생됐다.아일릿은 지난 26일 발표한 일본 두 번째 싱글 'I Got Your Back'으로 현지 활동을 이어가고 있다. 동명의 타이틀곡은 공개 직후 일본 AWA 뮤직 실시간 급상승 차트 1위에 올랐으며, 아일릿은 28일 NHK '우타콘'과 29일 후지TV '메자마시TV'에 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr