고준희가 이수지에게 샤넬백을 선물했다. / 사진=텐아시아DB

고준희가 이수지에게 샤넬백을 선물했다. / 사진=SBS

코미디언 이수지가 배우 고준희에게 명품백을 선물 받은 일화를 공개했다.지난 27일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 고준희, 가수 강남, 개그맨 김민수가 게스트로 출연했다.방송에서 이수지는 "내가 고준희 개인 채널을 도와주러 간 적이 있다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "고맙다고 선물을 줄 수 있지 않냐. 그런데 샤넬 매장에 저를 데리고 갔다"고 회상했다.고준희의 통 큰 스케일에 붐은 "우리도 다 같이 도와주자"라며 웃어 보였다. 탁재훈 역시 "녹화 몇 시에 하냐"고 거들어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.그러자 고준희는 "선물을 주는 콘텐츠였다. 명품 선물을 주는 거였다"고 설명했다. 이에 이수지는 "지갑만 줘도 엄청난 건데 신발도 고르라고 하더라. 고준희가 통이 크다"고 말해 눈길을 끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr