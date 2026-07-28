'그대에게 드림'에서 황인엽이 15년 전 이혜리의 교통사고 진실을 알게 되며 충격에 빠졌다./사진=ENA 방송 화면 캡처

'그대에게 드림'에서 황인엽이 15년 전 이혜리의 교통사고 진실을 알게 되며 충격에 빠졌다./사진=ENA 방송 화면 캡처

'그대에게 드림'에서 황인엽이 15년 전 이혜리의 교통사고 진실을 알게 되며 충격에 빠졌다./사진=ENA 방송 화면 캡처

'그대에게 드림'에서 황인엽이 15년 전 이혜리의 교통사고 진실을 알게 되며 충격에 빠졌다.지난 27일 방송된 ENA 월화드라마 '그대에게 드림' 5회에서는 우수빈(황인엽 분)이 15년 전 주이재(이혜리 분)가 자신을 찾아 나섰다가 교통사고를 당했다는 사실을 알게 됐다. 죄책감에 휩싸인 우수빈과 그를 위해 진실을 숨겨온 주이재의 관계가 어떤 변화를 맞을지 관심이 쏠렸다.주이재는 우수빈에게 입을 맞춘 뒤 함께 일하다 보니 마음이 헷갈렸던 것뿐이라며 자신의 감정을 애써 부인했다. 그는 자신의 마음을 확인해 보고 싶었을 뿐이라며 없던 일로 해달라고 사과했다. 우수빈은 선을 긋는 주이재에게 서운함을 느끼면서도, 늦은 밤 홀로 귀가하는 그가 걱정돼 동생 주영재(고준형 분)에게 마중을 부탁했다.우철규(정해균 분)는 아들 우수빈과 아내 이화연(방은진 분)을 끊임없이 옥죄었다. 병원 엘리베이터에서 우철규를 마주한 우수빈은 어린 시절의 기억에 괴로워했고, 이를 지켜본 주이재는 따뜻하게 그를 감쌌다. 이후 우철규가 이화연에게 또다시 폭력을 행사하자 우수빈은 분노했다.우철규는 15년 전과 달리 자신을 두려워하지 않는 우수빈에게 "넌 사람을 망치는 재주가 있어. 그리고 또 도망치겠지. 겁쟁이처럼"이라고 독설을 퍼부었다. 이에 우수빈은 대를 이어 의사가 되지 않은 자신을 흠으로 여기는 아버지에게 영원한 흠으로 남겠다고 맞섰다. 그러자 우철규는 "과연 네가 나한테만 흠일까? 이게 참 어리석어. 넌 살겠다고 도망쳤는데 걔는 널 찾겠다고 죽을 뻔했으니. 몰랐냐? 걔 인생 네가 망친 것?"이라고 비웃었고, 우수빈은 주이재 다리에 남은 큰 흉터의 이유를 비로소 알게 됐다.주이재는 15년 전 꿈을 포기하려던 우수빈을 찾아 나섰다가 교통사고를 당해 의식불명에 빠졌고, 다리까지 크게 다쳤다. 진실을 마주한 우수빈은 죄책감에 휩싸였다. 그는 '경성연가' 시나리오 작업 당시 주이재가 "난영은 사랑하는 무겸이 무너져 떠나버릴까 봐 진실을 말하지 못한다"고 했던 말을 떠올렸다.심유건(백성철 분)과 오하나(이열음 분)의 관계에도 변화가 생겼다. 취객의 막말에 상처받은 오하나를 심유건은 오토바이에 태워 위로했고, 오하나는 그의 등에 기대 눈물을 쏟았다. 이어 "아버지 심신(임기홍 분)이 10년 안에 아무것도 안 되면 고향으로 내려오라고 했는데, 어느덧 10년이 됐다"는 심유건의 말에 오하나는 든든한 응원처럼 들린다며 용기를 북돋웠다.오하나는 자신의 세상이 어머니 안수희(박지영 분)가 만들어 놓은 가짜 세상이라며 영화 '트루먼 쇼'의 엔딩처럼 그 세상을 벗어나고 싶다고 털어놨다.서인욱(이상엽 분)은 셔츠에 적혀 있던 최사랑(이지민 분)의 전화번호를 보고 먼저 연락했다. 첫 만남부터 연애를 제안한 최사랑이 궁금했다는 서인욱과, 그와 연애하면 어떨지 궁금했다는 최사랑은 서로에게 끌려 하룻밤을 함께 보냈다. 이후 최사랑이 연락을 끊자 서인욱은 그를 만나기 위해 방송국을 찾았고, 최사랑이 작가로 참여하는 연애 리얼리티 '러브체인' 출연까지 결심했다.'그대에게 드림'은 지난 13일 전국 시청률 2.7%로 출발했다. 5회는 전국 시청률 2.061%를 기록하며 자체 최저 시청률을 새로 썼다. 황인엽은 인스타그램 팔로워 약 2374만 명, 이혜리는 약 1125만 명으로 두 사람의 팔로워 수를 합치면 약 3499만 명에 달한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr