이지혜가 이사를 앞두고 딸의 방 배정을 고민했다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡쳐

이지혜가 이사를 앞두고 딸의 방 배정을 고민했다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡쳐

가수 이지혜가 80평대 집에서 40평대 집으로 이사한 가운데 딸의 방 크기를 두고 끝까지 고민하는 모습을 보였다.지난 27일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 최근 '이지혜 전부 갈아 넣은 40평대 이사간 집 리모델링 최초공개(40년 구축 아파트)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지혜는 80평대에서 49평 아파트로 이사하게 된 소식을 밝히며 리모델링 전 집의 모습을 먼저 소개했다.4개의 방을 두고 배분을 고민하던 중 방 크기에 따라 안방, 첫째 딸 태리의 방으로 정했다. 남은 두 개의 방 중 하나를 피아노와 노래 연습을 위한 작업실로 정하고, 제일 작은 방을 둘째 딸 엘리의 방으로 계획했다. 이지혜는 "엘리 방이 될 것 같은데 작아서 괜찮을까"라며 내내 우려를 내비쳤다.이후 공사가 한창 진행 중인 현장을 다시 찾은 이지혜는 두 딸의 방 배정에 대한 깊은 고민 끝에 결국 계획을 변경했다. 그는 "엘리가 이제 말을 잘해서 방이 작다고 뭐라 할까 봐 조금 더 넓은 곳으로 하겠다"며 딸을 위해 작업실로 쓰기로 한 방을 내어주기로 결정했다.이지혜는 리모델링한 작업실을 소개했다. 흡음재와 차음재를 꼼꼼히 시공한 이지혜는 "집에서 노래 부르면 신경 쓰여 연습이 안 됐는데, 방음이 어느 정도 돼서 내 목소리도 잘 들리고 좋을 것 같다"며 큰 만족감을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr