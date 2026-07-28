소지섭, 조은정이 '한밤'에서 처음 만났다./사진제공=SBS

정선희가 소지섭, 홍진경 소개팅 전말을 밝혔다./사진='짠한형'

정선희가 소지섭의 이상형을 언급하며 홍진경과의 소개팅 전말을 밝혔다.지난 27일 유튜브 '짠한형 신동엽'에는 '정선희 문천식 EP.155 레전드 현실 남매 모먼트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로는 정선희, 문천식이 출연했다.이날 소지섭, 홍진경의 소개팅을 주선했던 일화가 언급되자 정선희는 "20대 초반 이야기다. 소지섭 씨가 급부상하기 전 신인일 때 예능을 같이 했다. 이상형이 누구냐고 물어봤는데 올리비아 핫세라고 하더라. 근데 내가 '뽀빠이' 올리브로 잘못 알아들었다. 잘 됐다 싶어서 홍진경에게 '소지섭이 네가 이상형이래'라고 했다"고 회상했다.이후 정선희는 소지섭에게 이상형과 똑같은 여자를 찾았다며 자리를 주선했다. 정선희는 "지섭이가 故 앙드레김 선생님 패션쇼를 끝내고 쇼 의상을 그대로 입고 왔다. 올리비아 핫세가 오는 줄 알았던 거다. 홍진경이 오니까 나를 '누가 더 오지?'라는 눈빛으로 보더라. 눈으로 많은 이야기를 했다. 그리고 30분 있다가 지섭이가 일이 생겼다고 하고 갔다"고 밝혔다.정선희는 "올리브 닮았다고 했더니 한 번 참고 '누구요?'라고 묻더라. 그러면서 '누나 그렇게 짧은 이름이 아니에요. 올.리.비.아.핫.세'라고 강조해서 바로 미안하다고 했다"며 "소지섭이 인성이 정말 좋은 친구라는 걸 그때 알았다"고 해 웃음을 자아냈다.한편, 소지섭은 17살 연하 조은정과 2020년 결혼했다. 두 사람은 '본격연예 한밤'에서 리포터와 배우로 처음 만났는데, 당시 소지섭이 첫 눈에 빠진 듯한 모습으로 화제를 모으기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr