방송인 풍자가 다이어트를 시작하게 된 계기를 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 풍자가 다이어트 과정을 세세히 소개했다. / 사진='풍자테레비' 유튜브 영상 캡처

방송인 풍자가 33kg 감량에 성공한 사실을 밝히며 다이어트 과정을 공개했다.지난 27일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '-33KG 감량 솔직한 다이어트 과정, 이렇게하니까 빠졌어요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 풍자는 다이어트를 시작하게 된 계기부터 감량 과정까지 직접 소개했다.풍자는 다이어트를 시작한 지 1년이 넘었다며 현재까지 33kg을 감량했다고 밝혔다. 다이어트를 시작하게 된 배경에 대해서는 "당시 한 프로그램 섭외를 받았는데 몸을 쓰는 콘셉트라 15kg 정도를 감량해 달라고 하더라"며 "그때 다이어트를 시작했는데 안타깝게도 그 프로그램은 공개되지 못하고 없어졌다"고 말했다.체중 감량 과정에서 다이어트 주사도 사용했다고 털어놨다. 풍자는 "초반에는 했었다. 다이어트 주사로 약 7kg 정도를 감량했다"면서도 "효과는 좋았지만 부작용 때문에 일상생활이 조금 불편하고 힘들었다. 활동하는 데 지장이 있어서 지금은 끊은 상태"라고 설명했다.풍자는 피부과 시술과 보조제의 도움도 받았다고 고백했다. 그는 "살이 빠지면서 피부가 처지니까 리프팅과 레이저 시술도 받았다. 안 해본 게 없고 보조제도 다 먹어봤다. 좋다는 시술은 거의 다 해봤다"며 "운동만으로 다이어트를 한 게 아니다. 돈도 쓰고 노력도 많이 했다"고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr